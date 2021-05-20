وزير الخارجية الفلسطيني: كيف يتسابق البعض لإدانة قتل إسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها!

تبادل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان الاتهامات، الخميس، بارتكاب “إبادة” بحق شعبيهما خلال جلسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال الوزير الفلسطيني “كيف يتسابق البعض لإصدار بيانات الإدانة إذا قتل إسرائيلي واحد ويبقى صامتا على إبادة عائلات فلسطينية بأكملها؟”.









وقال أردان إنه “في نقاش اليوم، لا نرى دفاعا عن الأهداف الموضوعة للأمم المتحدة، بل نرى عدم مبالاة بوثيقة حماس السياسية التي، مثل النازيين، متورطة في إبادة الشعب اليهودي”.

(أ ف ب)