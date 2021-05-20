وهبه سعى لإلغاء بث المقابلة لكن «الحرة» التزمت بالمهنية

قال الإعلامي السعودي سلمان الأنصاري رئيس لجنة العلاقات السعودية- الأميركية والمقيم في الولايات المتحدة، في مقابلة تلفزيونية إن وزير الخارجية شربل وهبه أدرك خطأه، فور خروجه من ستديو قناة «الحرة» وقد حاول طوال يومين من موعد بث المقابلة المسجلة إقناع إدارة «الحرة» بعدم بثها، واستعان على ذلك بالتواصل المباشر مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية الأميركية، لكنه لم يفلح.

وقامت المحطة بتغليب العامل المهني على العامل السياسي، انما أجيب طلبه بحذف بعض المواقف النافرة، وبينها تهجمه غير المبرر على مقدمة البرنامج ليال الختيار، اضافة الى عبارات جارحة، وافقت أنا، كطرف معني، على استبعادها ولم يفصح عن ما هي هذه العبارات.