السيناتور بيرني ساندرز يقدم مشروع قانون بالكونغرس يدعو إلى وقف لإطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس

قدم السيناتور بيرني ساندرز، وهو صوت تقدمي بارز في الكونغرس الأمريكي، مشروع قرار في مجلس الشيوخ يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وطلب ساندرز من أعضاء مجلس الشيوخ تبني قراره بالإجماع الساعة 4:30 مساء الأربعاء بتوقيت شرق أمريكا.

وينص مشروع القانون على أن ” حياة كل فلسطيني مهمة ” و” كل حياة إسرائيلي مهمة” وأن مجلس الشيوخ يحث على وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر من الأرواح في إسرائيل والإراضي الفلسطينية.









ويقول القرار إن مجلس الشيوخ يدعم الجهود البلوماسية لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، ودعم القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان للإسرائيليين والفلسطينيين.