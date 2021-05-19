تركي آل الشيخ يفتخر بكونه “راعي غنم”: الله يعين الشعب اللبناني الشقيق

من ضمن ردود الأفعال المندّدة والشاجبة لمواقف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال #شربل وهبة، والتي طاولت العلاقات مع دول الخليج والمملكة العربية #السعودية، برزت تغريدة لافتة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار #تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أوّلاً أفتخر أنّي بدويّاً وأفتخر أنّي راعي غنم التي تعدّ وظيفة أكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفتخر أنّي من أرض الأبطال والصحابة”.
وأضاف آل الشيخ: “الله يعين الشعب اللبناني الشقيق، فمنهم أشخاص نحبّهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام”.
اولاً افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم …وافتخر اني من ارض الابطال والصحابه … الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام …!🤷🏻♂️
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 18, 2021
وسأل في تغريدة ثانية: “هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، ومبدعين مثل فيروز و وديع الصافي؟ وهل يعود لبنان بثقافته وفنّه ورقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي؟”، وقال: “لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومون… الله يصبرهم!”.
هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة و مبدعين مثل فيروز و وديع الصافي وهل يعود لبنان بثقافته وفنه و رقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي🤷🏻♂️ لا تقسو على اهلنا في لبنان فهم مظلومين وابتلاء … الله يصبرهم!