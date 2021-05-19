تركي آل الشيخ يفتخر بكونه “راعي غنم”: الله يعين الشعب اللبناني الشقيق

من ضمن ردود الأفعال المندّدة والشاجبة لمواقف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال #شربل وهبة، والتي طاولت العلاقات مع دول الخليج والمملكة العربية #السعودية، برزت تغريدة لافتة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار #تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أوّلاً أفتخر أنّي بدويّاً وأفتخر أنّي راعي غنم التي تعدّ وظيفة أكثر من 25 رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأفتخر أنّي من أرض الأبطال والصحابة”.

وأضاف آل الشيخ: “الله يعين الشعب اللبناني الشقيق، فمنهم أشخاص نحبّهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام”.

وسأل في تغريدة ثانية: “هل يعود لبنان الجميل الذي أنجب مفكرين مثل جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، ومبدعين مثل فيروز و وديع الصافي؟ وهل يعود لبنان بثقافته وفنّه ورقي أهله كما كان عزيزاً لدى كل عربي؟”، وقال: “لا تقسو على أهلنا في لبنان فهم مظلومون… الله يصبرهم!”.