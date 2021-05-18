إليسا تنتقد تصريحات وزير الخارجية اللبناني: عهد الفشل والغباء!

شنّت الفنانة اللبنانية إليسا هجوماً عنيفاً على وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بعد التصريحات التي أدلى بها على قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار، وأساء في كلامه إلى علاقات لبنان مع الدول الخليجية.

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها على “تويتر” كتبت فيها: “عهد الفشل والغباء، شربل وهبة قبل ما تفكر بالـ300 ألف لبناني الموجودين بدول الخليج، فكر بعهد عون و”حزب الله” شو صار بالأربعة ملايين لبناني الموجودين هنا إلى أين وصلوا”، مضيفة: “ليتكم فعلتم واحدا في المئة من الذي قدّمته السعودية للبنان! غبي”.









وقال وزير الخارجية اللبناني “الدواعش أتت بهم دول أهل المحبة والصداقة ‏والأخوة فدول المحبة جلبت لنا الدولة الإسلامية وزرعوها لنا في سهل نينوى والأنبار وتدمر‎‎”. ودافع عن سلاح حزب الله، معتبراً أنه يشكّل رادعاً لإسرائيل وحماية للكرامة.

وكانت مواقف الوزير وهبة الانفعالية أثارت الاستغراب وتخوّفاً من أن يؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان والسعودية.