بالفيديو… #نوال_الزغبي تنشد “يا قدس أنت لنا”!

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن تضامنها مع فلسطين، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “تويتر” وهي تنشد يا قدس كم أتوق إلى الصلاة، وأرفقت الفيديو بتعليق “أنت لنا… فلسطين قضيتي”.

وبعدما أثارت نوال حماسة متتبعيها حول جديدها الغنائي، طرحت عبر موقع “يوتيوب” أغنيتين جديدتين كهدية لجمهورها لمناسبة عيد الفطر السعيد.

والأغنيتان الجديدتان تندرجان ضمن الميني ألبوم الذي عملت عليه نوال وسيكتمل قريباً، هما “بكلم خيالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد وماسترينغ طوني حداد، و”أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة وأحمد حسام وهما باللهجة المصرية ومن إنتاج شركة “روتانا”.

وتصدّرت هاتان الأغنيتان تريند ديزر، وحصدت نوال المزيد من التهاني والإعجاب من قبل المتابعين الذين تمنوا لها التألق والنجاح في أعمالها، وبالمناسبة هنأت النجمة ماغي بو غصن زميلتها وغرّدت “ألف مبروك يا حبيبة قلبي.. وبدل الأغنية، أغنيتين.. وكل وحدة أحلى من التانية، إن شاء الله النجاح حليفك مثل ما عوّدتينا على طول”. كذلك بارك النجم باسم مغنية لنوال بنجاح خطوتها.