القدس تشتعل بعد عملية الدهس.. إحراق سيارة لقوات الاحتلال ومواجهات عنيفة بشوارعها

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء الأحد 16 مايو/أيار 2021، بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وعشرات الشبان الفلسطينيين في بلدة شعفاط في القدس المحتلة، وذلك بعد أن صعدت قوات الاحتلال من حدة استنفارها جراء عملية الدهس التي أصابت 7 من عناصرها في مدخل الحي الشيخ جراح، واستشهد قائدها.

كما عمد الاحتلال إلى وضع حواجز خرسانية كبيرة في محيط حي الشيخ جراح من أجل حماية عناصرها، مخافة تكرار عملية الدهس.









وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حدة هذه المواجهات العنيفة، ومطاردة قوات الاحتلال بالرصاص المطاطي والحي للشبان الفلسطينيين، الذين يردون بالحجارة والألعاب النارية.

وفي بلدة الطور في القدس المحتلة، أحرق متظاهرون فلسطينيون مركبة تابعة لقوات الاحتلال، كما أحدثوا أضراراً بالعديد من سيارات المستوطنين.

الأمر نفسه، حدث في بيت حنينة، التي اشتعلت فيها المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، حيث أطلقوا المئات من الألعاب النارية في اتجاه عناصر الاحتلال.

في السياق نفسه، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، الأحد، إصابة 12 مقدسياً على الأقل جراء هذه المواجهات، 4 منهم في حي الشيخ جراح، و8 في بلدة جعفاط، كما تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب إصاباتهم الخطيرة.

في عموم الضفة الغربية، أصيب الأحد، 254 فلسطينياً بجراح متفاوتة، جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

إذ قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 254 إصابة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأوضحت أن بينها 20 إصابة بالرصاص الحي، و36 بالرصاص المعدني، و142 بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و56 بالضرب والسقوط.