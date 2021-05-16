هذا ما جاء في مضمون رسالة عون إلى ماكرون

بعث رئيس الجمهورية ميشال عون برسالة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متعلقة بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، وملف الحكومة، في وقت تعول بعض الأطراف في لبنان على إمكانية تحريك الاتصالات السياسية المجمدة حول تأليف الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.

وفيما رفضت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية إعطاء المزيد من التفاصيل حول الرسالة، اكتفت بالقول لـ”الشرق الأوسط”، “الرسالة هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيس عون والرئيس ماكرون، أما مضمونها فيبقى ملك الرئيس الفرنسي الذي لم تصله الرسالة حتى الآن”، موضحة في الوقت عينه أنها أتت بعد زيارة لودريان إلى بيروت ومتصلة بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين.









وأشارت المصادر إلى عدم حصول أي جديد على خط الاتصالات الحكومية، معبرة عن أملها في إعادة تحريك الاتصالات بعد عيد الفطر.