حفيد الخميني يصف زعماء عرب بـ”الخونة”

وجه حسن الخميني، حفيد قائد الثورة الإيرانية، الخميني، رسالة إلى حركة حماس أثنى على أداء المقاومة، واصفاً زعماء عربا بـ”الخونة”.

وقال حسن الخميني في رسالته لرئيس مكتب حماس السياسي، إسماعيل هنية: “إن ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم، بحق نساء وأطفال الشعب الفلسطيني البطل في الأراضي المحتلة، يؤلم قلب كل حر. فشهادة إخوتنا وأخواتنا، على يد المحتلين الجلادين، يبعث على غليان دماء كافة الشعوب المسلمة والأحرار، ويؤدي إلى توثيق عزيمتهم بإرادتكم”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الجمعة.









وأضاف حفيد الخميني: “إنه من واجبي، إضافة إلى التذكير باهتمام الإمام الخميني الخاص، في ما يتعلق بالقدس الشريف، وتقديم احترامي الفائق لإخواننا المجاهدين وأخواتنا المجاهدات في فلسطين المحتلة، أشارككم في آلام ومصائب الشعب الفلسطيني البطل، متضرعا بخشوع، إلى الله تعالى، لأن أكون معكم لمقارعة أئمة الكفر والنفاق، يا ليتنا كنا معكم”.

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وتابع بالقول: “اليوم، وأكثر من أي زمن آخر، تفتخر الشعوب المسلمة، بوجود أبناء لها مثلكم، معلنة غضبها من زعماء البلدان العربية الخونة، الذين يدعون الإسلام، ويشاركون الصهاينة في جرائمهم”، على حد تعبيره.

واختتم حفيد الخميني رسالته لهنية بأبيات من قصيدة “إرادة الحياة” للشاعر التونسي الراحل أبي القاسم الشابي، جاء فيها:

إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر

ولابد لليل أن ينجلي.. ولابد للقيد أن ينكسر.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الاثنين، ما أسفر عن استشهاد 139 فلسطينياً، بينهم 39 طفلاً و22 سيدة، وإصابة أكثر من 950 بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي “الشيخ جراح”، إثر مساعٍ لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية، وتسليمها لمستوطنين.