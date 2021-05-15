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لاعبا ليستر سيتي حمزة شاودري وويسلي فوفانا يلوحان بالعلم الفلسطيني بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي

May 15, 2021

لوح لاعبا ليستر سيتي الإنكليزي، البريطاني (بنغالي الأصل) حمزة شاودري، والفرنسي ويسلي فوفانا، بالعلم الفلسطيني، مساء السبت، مع انتهاء مباراة الفريق مع تشيلسي وتتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لأول مرة، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ يوم الإثنين الماضي.

وكان دوق كامبريدج الأمير ويليام موجودا في المباراة، حيث قام بتسليم كأس الاتحاد إلى ليستر سيتي.




وسبق أن عبر شاودري عن تضامنه مع فلسطين، إذ نشر تغريدة الأسبوع الماضي كتب فيها “فلسطين حرة”.

وتوج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشيلسي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

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