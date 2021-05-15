مع تواصل الأزمة… القاهرة تحاول انقاذ الوضع الفلسطيني

خاص – بيروت أوبزرفر

تسعى القاهرة إلى وضع حد للأزمة المتفجرة في الأراضي الفلسطينية ، ووقف التصعيد الحاصل هناك مع تواصل الضربات الإسرائيليةعلى غزة.









وبات واضحا أن مصر تتتعاون مع الأردن من أجل وقف العنف بالاراضي الفلسطينية الان. وقالت مصادر سياسية فلسطينية أن التصعيدالحاصل الأن سينعكس على البنية التحتية الاقتصادية للفلسطينيين فضلا عن تأثيره سلبا على الاستقرار.

وفي هذا الصدد اشارت تقارير إلى سعي بعض من عناصر حركة حماس أو المقاومة عموما لاستغلال ما يجري في القدس من أجل محاولةتحقيق أي مكاسب ، إلا أن مصر تسعى جديا للتغلب على الموقف وإقرار التهدئة ، والأهم من هذا التعاون مع أطراف إقليمية مختلفةومتعددة لإقرار الهدوء وعودة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى سابق عهدها.