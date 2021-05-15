الموقف الإيراني من الحرب على غزة يثير جدالا سياسيا

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن حالة من الجدال الممزوج بالغضب سيطرت على بعض من الأوساط السياسية الفلسطينية مؤخرا. وأشارت مصادر فلسطينية إلى اشتعال هذه الحالة عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق مؤخرا.









وتسبب تصريحات ظريف في دمشق بحالة من الجدال خاصة وإنها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها إيران في استمرار المقاومة المسلحة ضد الاحتلال من قبل حماس. وقالت مصادر سياسية فلسطينية لبيروت أوبزرفر أن إيران تدفع بحركة حماس إلى مواصلة القتال العنيف ضد إسرائيل ، رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالحركة وجناحها العسكري في قصف غزة.