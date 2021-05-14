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بستاني: جبران باسيل أجبر الشركة التركية على توقيع تعهد بدفع 25 مليون دولار اذا استعملت الرشوة!

May 14, 2021

غردت وزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني عبر حسابها على “تويتر”: “وقايع ثابتة وغير قابلة للشك بملف البواخر:

1- البواخر كانت عم تأمن 4 ساعات تغذية باليوم بأقل كلفة كطاقة مؤقتة، بانتظار تنفيذ خطة الكهربا وبناء المعامل.




2- الوزير باسيل أجبر الشركة التركية عتوقيع تعهد بدفع 25 مليون $ اذا استعملت الرشوة بالملف وهيدا الشي ارتكز عليه القضاء”.

3- تأكد كل المعنيين والمتابعين انو ما النا علاقة ابداً بملف الرشاوى وهالشي صار ثابت كمان عند القضاء”.

وأضافت: “المضحك المبكي ان الجهات السياسية المتورطة والاعلاميين التابعين لهم يتابعون هجومهم بمحاولة يائسة لابعاد التهمة عنهم”.

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