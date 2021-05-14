إسرائيل تنفذ قصفاً “غير مسبوق” على غزة.. طائرات حربية ومدفعية وقطع بحرية استهدفت شمالي القطاع

شن الجيش الإسرائيلي، منتصف ليل الخميس ـ الجمعة 14 مايو/أيار 2021، سلسلة من الغارات العنيفة وغير المسبوقة ضد أهداف في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي على قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الأناضول، بأن المدفعية والطيران والقطع البحرية الإسرائيلية تقصف حالياً بشكل متزامن وغير مسبوق أهدافاً غير معلومة، في المناطق الشرقية والغربية لمحافظة شمالي قطاع غزة.









بينما انقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعةٍ شمالي القطاع، إثر القصف الإسرائيلي الكثيف، كما تصاعدت ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة، فيما لم يتسن على الفور معرفة معلومات أخرى عن آثار تلك الغارات.

فيما قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن العدو “ينفذ غارات استعراضية للتدمير ولن تؤثر في قدراتنا”.

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية الوحشية والمتواصلة على قطاع غزة منذ الاثنين، إلى 103 شهداء و580 إصابة.

قالت الوزارة، في بيان، إن “عدد شهداء العدوان الإسرائيلي، منذ الإثنين، ارتفع إلى 103، من بينهم 27 طفلاً و11 امرأة”.

كما أشار البيان إلى أن عدد الإصابات ارتفع كذلك إلى 580 بجراح مختلفة.

في وقت سابق من الخميس، استهدفت المدفعية الإسرائيلية، بشكل كثيف، أراضي زراعية ومنازل للمواطنين في قرية “أم النصر”، ما تسبب بإصابة العشرات.

في جنوب القطاع، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، من جراء قصف مقاتلات إسرائيلية منزلاً. وأفاد شهود عيان بأن “طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلاً بمدينة رفح (جنوب)، دون إطلاق إنذار مسبق لقاطنيه”.

كما أوضح الشهود أن “القصف أسفر عن شهداء ومصابين (دون تحديد عددهم)، وتدمير المنزل بالكامل، وإلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المحيطة”.

وأضافوا أن “الطواقم الطبية وقوات الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث؛ لإجلاء القتلى والمصابين من تحت الأنقاض”.

صواريخ “القسام” في جنوب إسرائيل

بينما أعلنت كتائب “عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، الخميس، قصف قاعدة عسكرية ومدن بئر السبع وأسدود وعسقلان، جنوبي إسرائيل.

قالت الكتائب، في بيان، إنها وجهت “ضربة صاروخية كبيرة لمدينتي أسدود وعسقلان المحتلتين بـ90 صاروخاً، رداً على استمرار العدو في استهداف المنازل المدنية الآمنة وقتل الأطفال والنساء”.

بحسب بيان آخر، شنت “القسام” قصفاً صاروخياً على قاعدة عسكرية إسرائيلية ومدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

كما أوضح البيان أن “الكتائب أطلقت رشقة صواريخ من طراز (سجّيل) تجاه قاعدة (حتسريم) الإسرائيلية الجوية، التي ينطلق منها الطيران الحربي لقصف المدنيين في غزة، كما أنها قصفت مدينة بئر السبع المحتلة”.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها فضائية “كان” الرسمية، أن صفارات الإنذار دوَّت في مدينتي عسقلان وأسدود، ومدن الرملة واللد ومنطقة مطار “بن غوريون” قرب تل أبيب.

فيما أشارت فضائية “13” العبرية الخاصة إلى استهداف منزلين بمدينتي الرملة وأسدود بصاروخين.