لوفيغارو: نتنياهو الذي يراهن على البقاء في السلطة يرد على اتهامه بالضعف بشن حرب مميتة

تحت عنوان “بنيامين نتنياهو الذي يراهن على البقاء في السلطة، يرد على اتهامه بالضعف بشن حرب مميتة”، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد أن أضعفه فشله في تشكيل حكومة بعد انتخابات 23 مارس/ آذار، يحاول الآن مواجهة الاتهامات التي أطلقها حلفاؤه من اليمين المتطرف، بعد إلغائه “مسيرة العلم” التي تنظم كل عام في القدس للاحتفال باحتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967.

بنيامين نتنياهو، الذي يلعب من أجل البقاء السياسي، منخرط في عملية توازن خطيرة للغاية. ونتيجة لذلك، صدرت أوامر للشرطة بأن تكون حازمة للغاية في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، مع تجنب التسبب في مجزرة. لكن جبهة أخرى انطلقت بإطلاق حماس عدة صواريخ من قطاع غزة، وخاصة تجاه منطقة تل أبيب، لأول مرة منذ سبع سنوات.









وبحسب المعلقين العسكريين، لا شك في أن الجيش الإسرائيلي سينخرط في عمليات انتقامية في قطاع غزة، حتى لو كان ذلك يعني التصعيد.

ظل رئيس الوزراء يعاني من الصدمة جراء الاشتباكات التي اندلعت بعد ثلاثة أشهر من توليه السلطة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 1996 عندما أعطى الضوء الأخضر، رغم تحذيرات الأجهزة الأمنية بافتتاح نفق أسفل البلدة القديمة.

أدت ثلاثة أيام من العنف، إلى قتل حوالي 100 فلسطيني إلى جانب 17 شرطياً إسرائيلياً. النتيجة: نتنياهو يبحر ضعيفا.

استمرت الحكومة في التراجع. في البداية، منعت الشرطة الإسرائيليين الذين شاركوا في “مسيرة الأعلام” من الوصول إلى الموقع الذي يسميه اليهود “جبل الهيكل” والمسلمون “ساحة المساجد”، في البلدة القديمة، لتجنب اشتعال عام. ثم لم يُسمح للمشاركين بالمرور إلى الحي العربي عبر باب العامود في البلدة القديمة. تم إلغاء الحدث في النهاية.

قمع المسلمين

قبل وقت قصير، تم تأجيل حكم المحكمة العليا بشأن الطرد المخطط له، يوم الإثنين، لعشرات الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، والذي أشعل فتيل موجة العنف.

يعتزم نتنياهو الحد قدر الإمكان من الضرر الذي تسببه صور قمع المسلمين في أرض ثالث أقدس الإسلام بالقرب من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وهما دولتان اعترفتا بإسرائيل العام الماضي، وهو من أعظم نجاحاته الدبلوماسية.

الأهم من ذلك: على عكس دونالد ترامب ، يدفع جو بايدن حتى لا يستسلم بنيامين نتنياهو لضغوط أكثر متطرفين من جانبه شاركوا في سلسلة من الاستفزازات ضد الفلسطينيين.

وانتقدهم مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من الناحية الدبلوماسية كما فعلت عمليات الترحيل. لكن نتنياهو رفض وضع قبضته على الطاولة ضد حلفائه.

سمح المسؤولون عن إنفاذ القانون لنائبين من الحزب الديني الصهيوني، وهو حزب عنصري مناهض للعرب، باستعراض موكب في الشيخ جراح يوم الإثنين. كما أنهم لم يترددوا في إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على مجمع المسجد الأقصى.

في معسكر خصومه، الوضع ليس أكثر وضوحا. تيار الوسط بقيادة يائيرلابيد الذي يحاول تشكيل حكومة مع كل مناهضي “بيبي” لم يقدم بديلا موثوقا به. الشيء الوحيد المؤكد هو أن اثنين من حلفاء نتنياهو الرئيسيين، نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، رئيسا أحزاب يمينية قومية، تم الإعلان عنهما كمؤيدين أقوياء على الأقل كما هو.