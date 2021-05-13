ثلاثة صواريخ من لبنان بإتجاه إسرائيل… حزب الله ينفي ضلوعه والجيش ينفذ عمليات بحث عن المنصات

ذكرت مصادر امنية ان اربعة صواريخ على الاقل تم اطلاقها من الاراضي اللبنانية في منطقة المعلية قرب القليلة باتجاه شمال اسرائيل مستهدفة مستوطنتي شلومي ونهاريا.

وأشار مصدران مقربان من “حزب الله” لفرانس برس أن لا علاقة للحزب بإطلاق الصواريخ من لبنان في اتجاه إسرائيل.









وأعلن المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تينيتي عن إطلاق الصواريخ أن “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد”.

مصدر أمني قال لموقع mtv : “المعلومات الأوليّة تشير الى أنّ الفصائل الفلسطينيّة وراء إطلاق الصواريخ باتجاه شمال اسرائيل”.

الى ذلك أشارت مصادر امنية في الجنوب لصوت لبنان100.5 أن جهاز الأمن الفلسطيني في مخيم الرشيدية القى القبض على منفذي اطلاق الصواريخ من البساتين القريبة للمخيم وتم تسليمهم لمخابرات الجيش اللبناني.

بدوره، افاد مراسل قناة “المنار” في الجنوب عبر “تويتر” عن إطلاق ثلاثة صواريخ بإتجاه الأراضي الاسرائيلية من القطاع الغربي في الجنوب.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقت من ​لبنان​ سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل.

الى هذا، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للحرة: “نفحص معلومات عن إطلاق صورايخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل”.

ونقلت قناة “العربية” عن وسائل إعلام إسرائيلية ان صواريخ الغراد التي أطلقت من جنوب لبنان سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل مشيرة الى ان لا إصابات .

وافاد موقع mtv ان الاجهزة الامنية اللبنانية القت القبض على مطلقي الصواريخ جنوب مدينة صور.

الى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إطلاق عدة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل وسط استمرار الأخيرة في حملة القصف المكثفة ضد قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”، بأنه “تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل لبنان باتجاه البحر قبالة شواطئ الجليل”، مضيفا أنه “لم يتم تفعيل الانذار وفقا للسياسة المتبعة”.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أن الصواريخ لم تسفر عن وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأوضح أن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الشمالية لإسرائيل.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في محيط بلدات شلومي ونهاريا غرب الجليل في القطاع الغربي للحدود مع لبنان.

توازيا، قال مصدر فلسطيني مسؤول لـ”النهار” :ان “الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان، ورسالتها التأكيد أن المقاومة واحدة في لبنان وفلسطين”. وأضاف أن “الجيش ينفذ عمليات بحث عن منصات الصواريخ في السهول الزراعية المحيطة بالقليلة والمعلية ومحيط مخيم الرشيدية”.