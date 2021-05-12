اشتعال خلافات داخلية في حماس في ظل العدوان على غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن حالة من تفجر الانتقادات الداخلية أشتعلت في حركة حماس في ظل تردي الوضع الأمني والمواجهة الأمامية مع الاحتلال.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول لبيروت أوبزرفر أن حركة حماس وبنهجها السياسي فهي تدافع عن نفسها من عدوان الاحتلال وأعماله ضد الفلسطينيين في القدس.









ومع ذلك فإن حماس ترفض معالجة الأعداد الكبيرة من الجرحى في غزة ، في ظل فشل إطلاق النار من قبل حماس والجهاد الإسلامي في شمال غزة ، والذي نتج عن تدمير الصواريخ التي أخطأ إطلاقها.

وترفض حماس مطالبات قطاع الأعمال الفلسطيني الذي يطالب بتعويضات عن بضائع بملايين الشواقل عالقة على الحدود مع مصر والاحتلال. كانت هذه البضائع مخصصة للأسواق في عيد الفطر ، لكن هناك خوف حقيقي على حالتها وتواريخ انتهاء صلاحيتها إذا تأخرت أكثر بسبب التوتر الأمني.