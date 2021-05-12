عون: سأقوم بكل ما يلزم لتفعيل السياحة وإعادة بناء اقتصادنا

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال استقباله وزير السياحة وعدد من نقباء القطاع انه سيقوم بكل ما يلزم لتفعيل السياحة على كافة الأراضي اللبنانية، وقال: “هدفنا الدائم هو إعادة بناء اقتصادنا على أسس منتجة سليمة”.

بدوره، قال وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية بعد لقائه عون، “لتوصل السياسيين الى حل في اقرب وقت ممكن وتأليف حكومة، ولتشدّد الجميع في التباعد الاجتماعي والمحافظة على السلامة بالنسبة لكورونا”.









من جهة أخرى، أبرق عون الى قادة الدول العربية والإسلامية مهنئاً بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً ان يعود العيد عليهم وعلى شعوبهم بالخير والسلام والتقدم، وبزوال الصعوبات التي تعترض هذه الدول في مختلف المجالات، لاسيما الأوضاع الصحية بعد انتشار وباء كورونا.

كما تلقى عون برقيات تهنئة بعيد الفطر، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ومن امير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومن الرئيس العراقي برهم صالح، ومن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.