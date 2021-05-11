الأبرياء يصابون جراء الهجمات الحمساوية من غزة

خاص – بيروت أوبزرفر

رصدت عدد من منصات وحسابات التواصل الاجتماعي المختلفة حديث بعض من المصادر الفلسطينية في غزة ، وهي المصادر التي اشارت إلى أن وقوع عددًا من الحوادث بسبب الضربات الصاروخية التي تقوم بها حركة حماس مع محاولة استغلال الأوضاع السياسية والأمنية المتصاعدة الأن بالأراضي الفلسطينية.









وفي هذا الصدد نبه مسؤول فلسطيني لبيروت أوبزرفر إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء بنيران صواريخ القسام التي تطلقها حركة حماس ، وذلك بعد أن انفجرت صواريخ للقسام ضربتها حركة حماس بالقرب من مبانٍ سكنية في مخيم جباليا.

وأشار المصدر إلى اشتعال الغضب بين الفلسطينيين إزاء ما تقوم به حركة حماس من تطورات أمنية ، خاصة مع أرتفاع عدد الجرحى الفلسطينيين بسبب هذه الصواريخ ونقل بعضهم إلى المستشفى في غزة.

اللافت أن المصابين بسبب صواريخ حركة حماس رفضوا إلقاء اللوم على الاحتلال ، مطالبين الآن بالتعويضات والعلاج المناسب للجرحى.