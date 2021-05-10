نجوى_كرم لجورج وسوف: اشتقنالك!

كشفت الفنانة نجوى كرم عن مشاركتها عروض مسرحية خلال فترة الطفولة خلال دراستها، لكنها استبعدت العمل في تجربة التمثيل.

ووجهت كرم، في الحلقة الأخيرة، من برنامج “سوالف رمضانية”، رسالة إلى الفنان جورج وسوف بالقول: “اشتقنالك كلنا. اشتقنا لصوتك اللي ربينا على مدرستو الشاملة”. وأضافت: “أستاذ جورج وسوف مدرسة لن تتكرّر”.









وأوضحت كرم أنها كانت تشارك بعفويتها في التمثيل منذ طفولتها من خلال عروض مسرحية، وكانت تحصل على دور بطولات في تلك العروض، وتنجح لعدم وجود نظرة للاحتراف، وفق قولها.

وأضافت أنها كانت تعمل على إسعاد أهلها من خلال أدوار تحمل براءة الطفولة.

وعن إمكانية تعاونها مع الفنان العراقي ماجد المهندس في ديو غنائي، قالت: “يشرفني يتلاقى صوتي مع صوته”، مبينة أنها تحترم ماجد كثيرا، وتراه يعطي قيمة كبيرة لفنه وجمهوره، وكذلك عطاءه للجمهور.