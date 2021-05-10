مساجد تركيا ستصدح بالدعاء في وقت واحد للأقصى.. أنقرة تدعو العالم للتحرك ضد الاعتداءات الإسرائيلية

وجَّه رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الإثنين 10 مايو/أيار 2021، نداء للعالم الإسلامي، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الفلسطينيين في وقت قال فيه رئيس الشؤون الدينية التركية إن أصوات الدعاء سترفع في كافة مساجد تركيا بعد أذان الظهر من أجل المسجد الأقصى.

ألطون قال في تغريدة على موقع تويتر: “نوجه نداء للعالم الإسلامي، لقد حان الوقت لنقول كفى للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية الدنيئة”. وأضاف قائلاً: “وأوجه نداءً للإنسانية، على دولة الإرهاب هذه أن تعرف حدّها، وهذه مسؤوليتنا الإنسانية والتاريخية”.









كما شدد رئيس دائرة الاتصال على أنّ تركيا ستواصل جهودها- حتى لو ظلت بمفردها- من أجل وقف الظلم القائم على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال: “إنّ هذا الكفاح هو كفاح الحق ضد الباطل، هو كفاح مشرّف، لتحيا جهنم من أجل الظالمين”.