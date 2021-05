إصابة 53 فلسطينيا إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، الحرم القدسي الشريف ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في ساحات المسجد الأقصى، ووقوع إصابات بين صفوف المصلين، الذين كانوا متجمعين في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 53 فلسطينيا، معظمها إصابات على مستوى الرأس وتحديدا في منطقة العين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد هاجمت المصلين المتواجدين داخل المسجد الأقصى قرب “باب المغاربة” أحد أبواب المسجد، وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب وألقت قنابل الغاز والصوت.

كما اشتبكت قوات الاحتلال مع عدد من المصلين عند “باب السلسلة” بعد منعهم من دخول المسجد الأقصى.

وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة تجاه باحات الأقصى من أجل قمع المصلين.

#SaveSheikhJarrah#المسجد_الاقصى #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #FreePalestine

Our Country , we won’t leave and we won’t give up🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/j9n5C3TP8c

— sara…. (@saranajjam) May 7, 2021