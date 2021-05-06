واشنطن: التوصل لاتفاق نووي مُمكن خلال أسابيع إذا اتخذت إيران قراراً سياسياً

أعلن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية يوم الخميس أنه من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضاف المسؤول الأميركي: “لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قراراً سياسياً بذلك”.









وقال للصحفيين في إفادة عبر الهاتف: “هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهما بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة: نعم! هذا ممكن”.

وتابع قائلا: “هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة: الوقت فحسب سيخبرنا بذلك لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران”.

وصرح بأن واشنطن تعتقد أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني إذا فعلت إيران ذلك.