بعد اتهامه بالفساد… أمير قطر يعزل وزير المالية

قرر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، إعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، بعد ساعات من صدور أوامر بالقبض عليه.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” إن أمير قطر كلف علي بن أحمد الكواري بمهام شغل منصب وزير المالية إلى جانب مهامه كوزير للتجارة والصناعة.









وعزل العمادي من منصبه، على خلفية تهم فساد وجهت إليه، كان من بينها، الإضرار بالمال العام، واستغلال منصبه الوظيفي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، الخميس، أن النائب العام أصدر أوامر بالقبض على العمادي.

ونقلت “قنا” عن مكتب النائب العام، أن أمر القبض جاء بعد الاطلاع على “أوراق أرفقت بتقارير” تتعلق بـ”جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.

وفتحت النيابة العامة في الدوحة “تحقيقات موسعة” في “الجرائم المثارة”، وفقا للوكالة الرسمية.

وشغل العمادي منصب وزير المالية في قطر، منذ منتصف 2013، بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، خلال 2005 وحتى 2013.

ويتولى العمادي أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية.