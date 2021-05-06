خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن مسؤول رفيع في قائمة محمد دحلان (المستقبل) قال في محادثات مغلقة مع صحفيين في غزة ، أن حماس ستوافق سرا على قرار إلغاء الانتخابات في حال حصولها على منحة سخية من قطر.

وبحسب هذا المسؤول فأن مندوبي حركة حماس هذه الأيام منشغلين هذه الأيام في محادثات مع ممثل قطر من أجل الاتفاق على مبلغ التعويض الذي ستحصل عليه قيادة الحركة من أجل التزام الصمت بشأن إلغاء الانتخابات.









جدير بالذكر أن تقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس السلطة يرى نفسه غير معنيّ بإجراء الانتخابات على أقلّ تقدير حتى نهاية العام الجاري، أو منتصف العام المقبل، حتى وإن حصل على موافقة مكتوبة من جانب الاحتلال على إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، وهو أمر يبقى مستبعداً إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، سواء حالياً أو بعد الانتخابات الخامسة. كما ليس لدى عباس، راهناً، أيّ نية لإعادة ترتيب حركة «فتح» من الداخل، بعد سلسلة من الخلافات والانشقاقات وفصل أعضاء في اللجنة المركزية؛ إذ تؤكد المصادر أن هَمّ رئيس السلطة منصبّ على معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة، أو اصطفّت مع محمد دحلان أو مع ناصر القدوة ومروان البرغوثي، مضيفة إنه لن تتمّ إعادة القدوة إلى اللجنة المركزية لحركة «فتح» قبل تقديم اعتذار لعباس، وتعهُّد بعدم الخروج عن القائمة الرسمية للحركة في أيّ انتخابات مقبلة.