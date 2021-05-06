محاولات في الساعات الماضية لثَني الحريري عن الاعتذار

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» عن محاولات في الساعات الماضية قامت بها جهات سياسية فاعلة متفهمة لموقف الحريري، لثَنيه عن الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، واخراج هذه الفكرة من رأسه اذا كان في هذا الوارد.

وبحسب المصادر فإنها تتفهّم اذا كان الحريري يلوّح بالاعتذار امام «المتحاملين عليه» ليردعهم عن اي محاولة للمَس به، ولكن لا نؤيده في ذلك ان اقدم عليه، لأنّ اعتذار الحريري إن حصل، ستكون نتيجته الاولى كارثية بالمعنى السياسي على الحريري، فاعتذاره معناه الانتحار السياسي، وكأنّه يستسلم لعون ويرضخ لجبران ويمنحهما ما يريدانه على طبق من ذهب، اضافة الى آثاره الوخيمة على البيئة والجمهور الازرق بشكل عام. واما على المستوى الحكومي، فالاعتذار سيعقد الامور بشكل كبير جدا، ويوقع البلد في أزمة بديل عن الحريري لتشكيل الحكومة، حيث لن يمتلك احد الجرأة من أن يتقدم للترشيح لرئاسة الحكومة مفتقداً الغطاء الحريري والغطاء السني بكل عام.