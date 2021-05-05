بسبب الموقف السياسي.. #نوال_الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين

استقالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، قائلة في بيان الاستقالة انه “لا يشرفها ولا يسعها أن ترى أبناء بلدها ينزلقون نحو مستقبل مجهول وهي مكتوفة اليدين”.

وتراكمت الانتقادات لبيان نقابة الفنانين المحترفين التي طلبت من أعضائها عدم البوح بمواقف سياسية في بيان سابق، والبيان الكامل لاستقالة الزغبي في تغريدتها أدناه.

ورفضت نوال قرارات النقابة وبياناتها الصادرة عنها مؤخراً، والتي تطلب بموجبها من الفنانين عدم التعرض للأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية، ورأت أن ذلك “يُعدّ سابقة خطيرة في لبنان لناحية احترام الحريات وتقديس التعبير عن الرأي”. ووصفت نوال هذه الخطوة بـ”السابقة الخطيرة في بلدٍ يتجاوز عمره 6000 سنة”.

وأضافت نوال في بيان الاستقالة “لما كانت المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكلٍ عامٍ أو بتاريخ الفن أو بالدور الريادي الذي لعبه لبنان في عالم الفن وحرية التعبير، ولما لا يشرفني ولا يسعني أن أرى وطني وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين، أتقدم باستقالتي”.