كانت مخزنة في ميناء بيروت.. لبنان يرسل مواد كيماوية خطيرة الى ألمانيا لتدميرها

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الأربعاء، إن شركة ألمانية أزالت مواد كيماوية خطيرة مخزنة في عشرات الحاويات من ميناء بيروت وتقوم بشحنها إلى الخارج في إطار الجهود المبذولة لتأمين المنشأة في أعقاب الانفجار الضخم الذي وقع العام الماضي.

وأعلن مكتب دياب نقل 59 حاوية “مواد خطيرة” من ميناء بيروت يوم الأربعاء.









وغرد سفير ألمانيا في لبنان، أندرياس كيندل، في فبراير أن المواد تمت معالجتها أولا في الميناء، وأنها جاهزة للشحن إلى ألمانيا.

وقال كيندل الأربعاء إن السفينة التي تحمل المواد غادرت وستصل إلى بلدة فيلهلمسهافن الألمانية في غضون 10 أيام.

وكتب كيندل على تويتر “سيستغرق تدمير المواد الكيميائية الموجودة في مرفأ بيروت أسابيع “.

وجاء قرار إزالة المواد في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، والذي يعد من أكبر التفجيرات غير النووية في التاريخ.

وتم تخزين ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة، بشكل غير سليم في الميناء لسنوات.

وأسفر الانفجار الكارثي عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000 ودمر الأحياء المجاورة.

وفي نوفمبر، وقع لبنان اتفاقا مع شركة كومبي ليفت الألمانية لمعالجة وشحن مواد كيماوية قابلة للاشتعال إلى الخارج.

وتبلغ قيمة الاتفاق 3.6 ملايين دولار، سددت منها سلطات الموانئ في لبنان مليوني دولار بينما تغطي الحكومة الألمانية الباقي.

ومنذ انفجار أغسطس واندلاع حريق هائل في الميناء، انتاب السلطات القلق بشأن المواد الخطيرة التي لا تزال في المرفق.

وبعد شهر من الانفجار، قال الجيش اللبناني إن خبراء عسكريين استدعوا للتفتيش وعثروا على 4.35 أطنان من نترات الأمونيوم تمت إزالتها وتدميرها.