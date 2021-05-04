إليسا تستذكر شهداء الصحافة اللبنانية: مهما اغتالوا وقمعوا سنبقى بلد الحرية

لا تتوانى النجمة اللبنانية إليسا عن إطلاق المواقف والتعبير عن رأيها في كلّ مناسبة سياسية كانت أم فنيّة أم وطنية أم اجتماعية، واليوم أبدت اعتزازها ببلدها لبنان بلد الحريات مهما حاولوا قمع الناس وإسكاتها واغتيالها، حسب ما كتبت في تغريدة لها لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وجاء في التغريدة “نحنا بلد الحرية.. لو قد ما قمعو، واغتالو، وحاولوا يسكتو الناس، نحنا بلد نسيب المتني وسليم اللوزي وجبران تويني وسمير قصير ولقمان سليم. كل واحد مات لقضية وفكر، بس كلن ماتوا للحرية”.









وأيد إليسا العديد من المتابعين الذين أثنوا على كلامها وأكدوا أن لبنان سيبقى بلد الحرية والكرامة وأن من اغتيلوا ولدوا أحراراً، وبعضهم ذكّر إليسا بكل من مي شدياق ورياض طه ومصطفى جحا.

وتجدر الإشارة إلى أن إليسا تحصد نجاح أحدث أعمالها الفنية ذات الطابع الإنساني وهي أغنيتها المصوّرة “يا عم سلامتك” من كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد يحيى وتوزيع تميم وإخراج سليم الترك وأهدتها إلى دعم ومعالجة أطفال مرضى السرطان في مستشفى 57357 في مصر.