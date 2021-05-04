هادي حبيش: خيار إعتذار الحريري أصبح مطروحاً

أشار عضو كتلة المستقبل هادي حبيش في حديث مع “هنا بيروت” عبر “الجديد” إلى ان “خيار الإعتذار هو من الخيارات المطروحة أمام الرئيس الحريري إلا أنه لم يقرره بعد وهو لا يزال متمسكاً بالمبادرة الفرنسية “.

واضاف: ” إذا فرضت على الرئيس الحريري خيارات لا تتناسب مع خياراته فهو سوف يتوجه إلى الإعتذار”.









وتابع: “الرئيس الحريري لم يرفض في أي من المرات اللقاء بالوزير باسيل وبيته مفتوح دائماً لباسيل وللجميع”.

ولفت حبيش إلى انه “حتى الآن لم يطلب لودريان موعداً من الحريري لكن التقارير الفرنسية تشير إلى أن السفير الفرنسي سيزوره”، رافضاً التعليق على الموضوع إلى حين إنتهاء الزيارة”.

مؤكداً: “الرئيس الحريري لا يفكر بالربح على الوزير باسيل بل يفكر بإنتشال لبنان من ازمته وعندما يرى ان طريق الحكومة ليس مفتوحاً سيعتذر ولا علاقة لزيارة لودريان بالإعتذار”.