بالصور- “بيكون ونجّار” مدعوم… في لندن!

منذ بدء توزيع المنتجات المدعومة من مصرف لبنان والتي تندرج ضمن السلة الغذائية التي حدّدتها وزارة الاقتصاد والتجارة، تضجّ مواقع التواصل الإجتماعي بصور ومنشورات تفيد بأن هذه المنتجات تباع في الدول الخارجية مثل الكويت، تركيا، نيجيريا، في حين يجب أن تباع حصراً في السوق اللبناني في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني الذي سببه تحليق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتردّي الأوضاع الاقتصادية وانعدام القدرة الشرائية.

هذا المشهد وصل اليوم إلى إحدى المحال البريطانية، فقد نشرت المدوّنة Farahskitchen عبر حسابها على إنستاغرام من خلال خاصية “الستوري” مجموعة صور لمنتجات لبنانية مدعومة مثل جبنة البيكون، بنّ نجار وغيرها من البضائع وملصق عليها عبارة “مدعوم من وزارة الإقتصاد والتجارة” أو “سعر مدعوم”.