حاكم مصرف لبنان يقول إنه اشترى عقاراته في فرنسا قبل توليه المنصب

قال حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إنه اشترى جميع ممتلكاته في فرنسا قبل توليه المنصب.

أدلى رياض سلامة بتصريحاته لـ«رويترز» رداً على أنباء عن إقامة منظمة شيربا غير الربحية ومجموعة من المحامين دعوى عليه أمام المدعي العام المختص بالشؤون المالية في فرنسا بشأن مزاعم فساد وغسل أموال.









وقال سلامة إنه كشف مصدر ثروته وعرض وثائق «في مناسبات عدة» تثبت أنه كان يمتلك 23 مليون دولار عام 1993 قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مسؤولة في منظمة «شيربا غير الحكومية اليوم (الاثنين)، إن دعوى أقيمت في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان على حاكم مصرف لبنان المركزي وشقيقه رجا ومساعدة له.

وقالت لورا روسو، مديرة برنامج التدفقات المالية غير المشروعة في «شيربا»، لـ«رويترز»، إن الدعوى التي أقيمت يوم الجمعة تتعلق بأصول عقارية بملايين اليوروات في فرنسا.

وقال البيان إن «الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال في ما يتصل بأزمة خريف 2019، وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص أو مسؤولين حكوميين على بعض العقارات الفاخرة في فرنسا في السنوات القليلة الماضية».