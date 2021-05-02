تطوّر حالة سمير غانم الصحية ووضعه على أجهزة التنفس

كشف مصدر طبي من داخل المستشفى الذي يرقد فيه الفنان سمير غانم أنه تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي فور دخوله المستشفى بسبب كبر السن وحالته الصحية.

وكشف المصدر أن الفنان الكبير حالته مستقرة ولا حقيقة لتدهور حالته الصحية، مؤكداً أنه دخل المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا مع وجود ضعف في الكلى، الأمر الذي دفع الفريق الطبي المعالج لوضعه في العناية المركزة وتوصيل أجهزة التنفس الصناعي له.









وكانت أخبار قد انتشرت أمس الجمعة عن إصابة الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا، وأن الاثنين دخلا المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالتهما الصحية.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم قد دخلت المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج أيضاً، ليلحق بها والدها لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا هو وزوجته.

من جانبه قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه يحاول التواصل مع العائلة منذ صباح السبت ولكن دون أي جدوى.

في المقابل، تعافت النجمة دنيا سمير غانم من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماماً، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي يعرض على قناة “MBC” وحقق نجاحاً كبيراً وحصد المراكز الأولى في تريند موقع “تويتر”، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحاً جماهيرياً واسعاً، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.