مروان سلام: لم يعد مسموحاً بقاء #ميشال_عون وفريقه في الحكم.. تحرير بعبدا واجب وطني واخلاقي

غرد المحامي مروان سلام على حسابه على تويتر: لم يعد مسموح بقاء البلد على ما هو عليه ولم يعد مسموح بقاء #ميشال_عون وفريقه في الحكم. اطلاق حملة دستورية، سياسية، وطنية وشعبية لإزاحته اكثر من ضروري حماية للبنان واللبنانيين.

تحرير بعبدا من الاحتلال للمرة الثانية واجب وطني واخلاقي.

لم يعد مسموح بقاء البلد على ما هو عليه ولم يعد مسموح بقاء #ميشال_عون وفريقه في الحكم. اطلاق حملة دستورية، سياسية، وطنية وشعبية لإزاحته اكثر من ضروري حماية للبنان واللبنانيين.

تحرير بعبدا من الاحتلال للمرة الثانية واجب وطني واخلاقي.





— Marwan Salam (@salammarwan) May 2, 2021