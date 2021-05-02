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مروان سلام: لم يعد مسموحاً بقاء #ميشال_عون وفريقه في الحكم.. تحرير بعبدا واجب وطني واخلاقي

May 2, 2021

غرد المحامي مروان سلام على حسابه على تويتر: لم يعد مسموح بقاء البلد على ما هو عليه ولم يعد مسموح بقاء #ميشال_عون وفريقه في الحكم. اطلاق حملة دستورية، سياسية، وطنية وشعبية لإزاحته اكثر من ضروري حماية للبنان واللبنانيين.
تحرير بعبدا من الاحتلال للمرة الثانية واجب وطني واخلاقي.

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