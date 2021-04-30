يعانيان صعوبة في التنفس.. نقل الفنانة دلال عبدالعزيز وسمير غانم للمستشفى بعد إصابتهما بكورونا

تواجه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز أزمة صحية حادة وزوجها الفنان المعروف سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية، إذ يعانيان صعوبة في التنفس ويخضعان لجلسات أوكسجين كل فترة.

فيما تم نقل دلال عبدالعزيز وسمير غانم، الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية.









أسبوعان على الإصابة

فيما قالت تقارير إعلامية مصرية، إن دلال عبدالعزيز وسمير غانم قد أصيبا منذ نحو أسبوعين، بفيروس كورونا، إضافة إلى الفنانة دنيا سمير غانم والمخرج هشام جمال، ومدير التصوير جلال الزكي، و6 أشخاص من فريق عمل مسلسل “عالم موازي”، حيث أجروا المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت نتيجتها إيجابية.

من جانبها قالت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقاً على دخول النجم سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز المستشفى: “يارب، وحياة حبيبك النبي الطف بيهم ومِدلهم إيديك الحنينة الشافية”.

تلقي الرعاية اللازمة

وفي أول تعليق له بعد دخول سمير غانم ودلال عبدالعزيز المستشفى، تواصل الإعلامي رامي رضوان مع جمهوره ومحبيه عبر “فيسبوك”، وكتب: “أشكر كل من حاول التواصل.. وأرجو التماس العذر.. للأسف أصيب بكورونا منذ أيام، أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبدالعزيز.. وهما في المستشفى حالياً لتلقي الرعاية اللازمة”. وطالب رامي رضوان جمهوره بالدعاء لسمير غانم ودلال عبدالعزيز.

يذكر أن دلال عبدالعزيز تشارك في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي يعرض حالياً، ولاقى دورها ردود فعل طيبة، خصوصاً أنها تجسد دور أُم من منطقة شعبية تحاول أن تكسب قوت يومها لتربية أولادها.