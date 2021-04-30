الرجوب في صدمة مدوية عقب قرار الرئيس الفلسطيني تأجيل الانتخابات

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن القيادي ونائب رئيس حركة فتح جبريل الرجوب مستاء منذ القرار الأخير الذي أتخذه الرئيس الفلسطيني بتأجيل الانتخابات.









وقالت مصادر في حركة فتح أن الرجوب أصيب بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار ، منبهة إلى أن الرجوب يشعر بأن هذا القرار أضر به شخصيا وشعر أنه استغل سياسيا فقط بعد إرساله للتفاوض مع حماس لإجراء انتخابات ، رغم عدم وجود نية لإجراء هذه الانتخابات من الأصل . اللافت أن تداعيات هذه الخطوة باتت تؤثر على تواجد الرجوب على الساحة السياسية الفلسطينية ، حيث يفكر جديا في الاستقالة من منصبه.

اللافت أن مصدر فلسطيني مسؤول قال لبيروت أوبزرفر أن قرار تأجيل الانتخابات كان حتميا بسبب رفض الاحتلال اجراءها في القدس.

ونوه هذا المسؤول إلى أن أبو مازن ظهر مرة أخرى كقائد مراعٍ ومسؤول ، يعرف كيف يدمج الرؤية الوطنية الفلسطينية ويهتم بحياة ورفاهية السكان الفلسطينيين.

اللافت أن هذا المسؤول قال صراحة أن هناك تقارير أمنية وصلت الرئيس الفلسطيني تشير إلى أن الإصرار أو العناد على إجراء الانتخابات سيؤدي إلى سفك الدماء والإضرار بمصالح الشعب الفلسطيني على المدى الطويل.