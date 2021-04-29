رسائل محمد بن سلمان: أنا موجود والإصلاحات مستمرة ولا مشاكل مع بايدن

حمل الظهور التلفزيوني لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رسائل واضحة إلى جهات متعددة بشأن وجوده والإصلاحات في المملكة حاضرا ومستقبلا، وعلاقته بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما لوّح في رسائله بغصن زيتون مشروط لإيران والحوثيين.

وجاءت المقابلة المطولة التي بثتها مجموعة من القنوات السعودية بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030 لتظهر الأمير محمد بن سلمان بمظهر وليّ العهد القوي الذي يقف على كل صغيرة وكبيرة في مسار الإصلاحات، في رسالة ضمنية أن لا شيء تغير وأن الضغوط الخارجية والتأويلات التي استهدفته صارت من الماضي.









واعتبرت أوساط خليجية أن الأمير محمد بن سلمان ظهر في صورة المسؤول الهادئ الماسك بكل الملفات الذي يظهر الحزم وفي نفس الوقت يمد غصن الزيتون ويحرص على استمالة أكبر خصوم بلاده مثل إيران والحوثيين.

وأضافت الأوساط أن ولي العهد السعودي حرص على إظهار أن علاقة بلاده مع الولايات المتحدة تقوم على التكافؤ في المصالح، وهي رسالة تظهر التعالي عن التفاصيل العارضة التي ظهرت مع استلام الرئيس بايدن للسلطة ومحاولة تحييده خلال التعامل الأميركي مع قيادة المملكة أو جرّ اسمه في تقرير مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي، وإن الرياض ليس لديها سوى خلافات قليلة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وتعمل على حلها. لكنه شدد بالتوازي على أن بلاده لا تقبل أيّ ضغوطات خارجية أو التدخل في شأنها الداخلي.

وأضاف “أكثر من 90 في المئة متفقون عليها مع إدارة الرئيس بايدن في المصالح السعودية – الأميركية وكلّنا نعمل على تعزيزها بشكل أو آخر (…) والأمور التي نختلف عليها والتي تشكل أقل من 10 في المئة نعمل على إيجاد حلول لها وتفاهمات لها”.

وبالتزامن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده ستكون بحاجة إلى مواصلة العمل مع السعودية “سواء أحببنا ذلك أم لا”.

وأضاف “من المرجّح أن يكون ولي العهد هو قائد السعودية لفترة طويلة في المستقبل. وعلينا أن نعمل معه ومع قادة دوليين آخرين يمكن أنهم قد قاموا بأمور قد نرفضها أو نستهجنها”.

ووصف متابعون للشأن السعودي كلام ولي العهد عن العلاقة مع بايدن بأنه تأكيد جديد على الفصل الذي تقيمه السعودية في علاقاتها الخارجية بين الدول والمؤسسات والمسؤولين، وأنها تحرص على ضبط سياساتها بعيدا عن أمزجة المسؤولين وحساباتهم السياسية أو الانتخابية.

واعتبر الباحث السعودي في الإعلام السياسي والعلاقات العامة الدولية عماد المديفر في تصريح لـ”العرب” أن المقابلة محملة برسائل موجهة للخارج، شعارها الانفتاح على التهدئة؛ وفيها رسالة واضحة ومنفتحة على النظام الإيراني.