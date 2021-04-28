بيروت أوبزرفر يكشف عن تفاصيل المباحثات السياسية بين مسؤولي الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر تفاصيل بعض المباحثات التي دارت بين الرئيس محمود عباس مؤخرا مع عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ، وهي المباحثات التي حضرها ايضا بعض من مسؤولي الخارجية الفلسطينية.









وتم خلال هذه الاجتماعات الاتفاق رسميا على ضرورة الفصل بين مواجهة الاحتلال وحركة حماس في غزة وبين محاولة دفع الانتخابات قدما. العملية في الضفة الغربية.

من جانبهم أعرب ممثلو الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، برئاسة المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط ، تور وينسلاند ، عن دعمهم في رام الله وقالوا إن المواجهة بين حماس والاحتلال لا يمكن أن تؤثر على العملية الديمقراطية التي تتخذها السلطة الفلسطينية.

اللافت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطرق لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في القدس الشرقية ، منبها إلى أنه يحاول تجنب جر الفلسطينيين إلى مواجهة سياسية أو أمنية مع إسرائيل ، وهي المواجهة التي لن تكون في صالح الفلسطينيين في النهاية.

وقال مصدر فلسطيني مسؤول أيضا أن هذا التصعيد ليس من مصلحة رام الله ، خاصة إذا كانت هناك عوامل خارجية تقف وراء هذه الفكرة.

وعلم بيروت أوبزرفر أن عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ، بمن فيهم محمد شتية رئيس الوزراء ، أن السلطة تبذل قصارى جهدها من أجل تجنب حصول أي تصعيد أمني مع الإسرائيليين في القدس الشرقية ، خاصة وأن هذا التصعيد سينعكس سلبا على الفلسطينيين بالنهاية.