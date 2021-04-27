تحركات لبنانية “يائسة” لاحتواء الأزمة مع الرياض

يحاول أقطاب العهد في لبنان احتواء الأزمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية، الناجمة عن عمليات تهريب متواترة لمواد مخدرة إلى أراضي المملكة، ما دفع الأخيرة إلى التحرك واتخاذ قرار الجمعة بحظر المنتجات الزراعية اللبنانية.

وأضفى قرار الرياض المزيد من التعقيدات على العهد “المترنح” بطبعه جراء الوضعين الاقتصادي والمالي اللذين يعصفان بالبلاد، والمرجح أن يتفاقما أكثر خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع استمرار الانسداد السياسي القائم.









وهناك مخاوف في لبنان من أن تنضم دول خليجية أخرى للقرار السعودي، حيث كشفت وسائل إعلام كويتية عن توجه لتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية القادمة من لبنان.

ووجَّهَ الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى “التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها”، مؤكدا “حرص لبنان على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها”.

جاء موقف عون خلال اجتماع أمني دعا إليه، لبحث ملابسات وتداعيات قرار السعودية حظر دخول الفواكه والخضروات اللبنانية.

وقال عون إن “التهريب بأنواعه كافة، من مخدرات إلى محروقات وغيرها من المواد، يضر بلبنان ويكلفه غاليا، وعملية التهريب الأخيرة إلى السعودية تؤكد ذلك”.

فيما صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج تعرف جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة”. وتابع “التعاون بيننا يساعد على ضبط هذه الشبكات”.

وشدد بيان ختامي عقب اللقاء على إنزال أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين لعمليات التهريب، وإطلاع المسؤولين السعوديين على النتائج في أسرع وقت ممكن.

وأفاد بأنه تم تكليف وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين، ومنع تكرار هذه الممارسات المدانة.