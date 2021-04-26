تصريح مثير لوزير الخارجية العماني السابق حول موجة ثانية لثورات الربيع العربي

توقع وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، اندلاع موجة ثانية من ثورات الربيع العربي، قائلا إن الأسباب التي أدت إلى ظهور الموجة الأولى ما زالت قائمة، وأن الظروف الحالية تشبه الأوضاع قبل نحو 10 أعوام.

وقال ابن علوي في لقاء مع التلفزيون الرسمي العماني يوم الجمعة: “منطقتنا العربية ربما ربيع واحد ما يكفيها، في مسألة التشبيه كيف كان الربيع الأول وكيف كان قبل”.









وأضاف أن “الأسباب التي دعت إلى الربيع الأول” تشبه الوضع الحالي في المنطقة.

وتساءل الوزير السابق: “هل الآن تغير الأمر أم محتاج لربيع ثاني؟.. فيه تشابه”.

وقال إن احتمالات اندلاع ربيع عربي ثان لا تقتصر فقط على دول عربية معينة، وإنما تشمل الخليج العربي، مُعرباً عن قلقه من ذلك.

وترك يوسف بن علوي وزارة الخارجية العمانية في أغسطس/ آب الماضي، بعد توليه المنصب لمدة تزيد عن 20 عاما.