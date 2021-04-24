حظر منتجات لبنان… الكويت والبحرين تؤيدان القرار السعودي

اعلنت البحرين عن تأييدها لقرار السعودية بحظر دخول الخضار والفواكه من لبنان ، واشارت الى أن “قرار السعودية يحمي مجتمعها من المخدرات ويكافح الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وجاء ذلك، بعدما أعلنت الكويت تأييدها لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان “لاستغلالها في تهريب المخدّرات”، لافتةً إلى أنّ “قرار السعودية بحظر الخضار والفواكه من لبنان سيادي لمنع دخول آفة المخدرات لأراضيها”.









كما دعت الكويت السلطات اللبنانية إلى “ضمان خلو صادراتها من أيّ ممنوعات تتسبب في حظرها”.

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية ذكرت إن “هناك توجهاً لدى الكويت لمنع استيراد الفواكه والخضراوات اللبنانية براً وبحراً وجواً”، موضحة إن “اجتماعاً عُقد أمس بين وزارة التجارة وكبار المستوردين بهذا الشأن”.

وفي تقرير لها عبر موقعها الالكتروني، قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر متقاطعة في جهات رقابية حكومية وسوق الخضراوات والفواكه قولها إن “هناك تعليمات شفوية صدرت بشأن منع استيراد البضائع اللبنانية، وذلك إثر القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية أول من أمس بمنع الاستيراد من لبنان، ومنع عبور المنتجات اللبنانية أراضي المملكة”.

وأضاف التقرير: “وبالرغم من دخول قرار المملكة حيز التنفيذ والقاضي بمنع دخول الحاويات التي تحمل الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو المرور بأراضيها، اعتباراً من يوم الأحد، إلا أن السوق المحلي منتعش، والخضراوات والفواكه متوافرة من جميع الأنواع، والتأثير محدود جداً، بحسب آراء متقاطعة”.

من جهته، قال مدير عام شركة عبدالله دشتي للخضراوات والفواكه في الكويت، صاحب إبراهيم، أن “نحو 200 إلى 250 طناً من الخضراوات والفواكه اللبنانية تدخل إلى الأسواق الكويتية يومياً”.