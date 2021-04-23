“الاخبار” عن مسؤول عربي زار بن سلمان : لا نثق بالحريري وندعم نواف سلام

اشارت المعلومات لصحيفة “الاخبار” الى ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يزال مصرّاً على إسقاط لبنان من حساباته، مضيفة: “أكثر من ذلك هو لا يثق بالحريري لرئاسة الحكومة ويفضّل نواف سلام عليه”.

وبحسب ما نقل عن مسؤول عربي كبير زار السعودية أخيراً، والتقى وليّ العهد السعودي طارحاً عليه ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته، تابعت الصحيفة، رفض الأخير تقديم أي مساعدة للبنان، مشيراً إلى أن بلاده “دفعت 20 مليار دولار بعد عام 2005 في لبنان، وهي غير مستعدة لتكرار التجربة، لأن اللبنانيين يرفضون مساعدة أنفسهم”.









وقال بن سلمان لضيفه: “نحن لا نثق بسعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية، ومن يطمئننا نحن والأميركيين هو نواف سلام”.

من جهته اضافت “الاخبار” ان الحريري طمأن أن رحلاته الخارجية ليست سياحية، مشيراً إلى أن “ما أقوم به اليوم هو استباق لتشكيل الحكومة، وحين أشكل الحكومة أباشر فوراً بالعمل وأكون قد تحدثت سلفاً مع كل الأفرقاء الذين سيأتون إلى لبنان، وحينها نتمكن جميعاً من النهوض بلبنان”.