الرجوب يطلق برنامجه للدعاية الانتخابية

خاص – بيروت أوبزرفر

أفادت مصادر فلسطينية لموقع بيروت أوبزرفر أن الدعاية الانتخابية لحركة فتح ، وجبريل الرجوب صاحب الرقم 4 في قائمتها ، قد انطلقت.









ومن أجل الترويج لهذه النقطة طرح فريق الرجوب موقعا وهو www.voteforrajoub.com ووزع في ذات الإطار ومن خلال هذا الفيديو دعوة للتصويت لقائمة فتح ولجبريل الرجوب.

وتشير مصادر فلسطينية مطلعة تحدثت مع مديري هذا الموقع الدعائي للرجوب إلى أن هذه الدعاية الانتخابية سبقت جميع القوائم الانتخابية ، خاصة وأن قانون الانتخابات يلزم المرشحين فقط بإطلاق برامجهم للدعاية بداية من يوم الججمعة الموافق 30/4 فقط وليس قبل ذلم.