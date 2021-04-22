مكتف يدعي على غادة عون شخصياً

لم تعقد شركة مكتف للصيرفة أي مؤتمر صحافي على عكس الشائعات التي جرى ترويجها بغية تجييش بعض المناصرين للعودة الى الشركة الا أن الوكيل القانوني للشركة المحامي الكسندر نجار تقدم بعدة شكاوى قانونية بحق القاضية غادة عون شخصيا وعدد من المناصرين الذين عمدوا الى الاعتداء على الاملاك الخاصة والقيام بأعمال الكسر والخلع.

وفي اتصال هاتفي مع “الجديد” أكد السيد ميشال مكتف أن شركته التزمت القانون خلال الايام الماضية احتراما لموقع القاضية عون بالرغم من عدم صلاحيتها وبالرغم من اعتدءات مناصريها.









كما أكد مثوله أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي استوضح عن عمل الشركة وشحن الدولار واطلع على كل المستندات اللازمة على أن يستكمل القاضي ابراهيم استماعه لمكتف الاسبوع المقبل.

علما أن هذا الملف كان أساسا بيد المدعي العام المالي وهناك سبق ادعاء فيه ما يعني عدم جواز ملاحقة مكتف بنفس الملف في دعوتين مختلفتين .