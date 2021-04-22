الحريري: الفاتيكان يعلم من يعطّل والمشكلة بـ”جبران وحلفائه”

قال الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقاء جمعه اليوم مع البابا فرنسيس في الفاتيكان إنه “شرح للبابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها وطلبت من قداسته مساعدتنا”.

وأضاف، في تصريح بعد اللقاء: “بحثنا مع وزير خارجية الفاتيكان في مختلف المشاكل في لبنان، وأدركت أنهم يعلمون تفاصيل التعطيل الحاصل. والبابا لن يزور لبنان إلا بعد تشكيل الحكومة. وطلبت من الفاتيكان أن يكون حريصا على لبنان ويتدخل في الاماكن التي يمكن أن يكون فعالا فيها”.









وتابع: “لم أسمع أي كلام من البابا عن حقوق المسيحيين بل هو حريص على العيش المشترك اللبناني وهو ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة التي ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد”، وقال: “هناك مشاكل خارجية تتعلّق برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحلفائه تؤخر تشكيل الحكومة. المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن وجولاتي خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان وربما هناك من يقوم بالسياحة داخل القصر الجمهوري”.

ولفتت مصادر الرئيس الحريري بعد لقاء الفاتيكان للجديد إلى أنه “لمسنا حرصا فاتيكانيا لمساعدة لبنان من جميع الدول وعدم تحويل الصراع السياسي إلى صراع طائفي”.

وقالت مصادر الوفد اللبناني للجديد إن “الفاتيكان لا يريد أن تنتقل صراعات المنطقة الى لبنان بل يريد أن يعود التوافق الدولي والاقليمي حول ضرورة الحفاظ على لبنان وطن الرسالة”، ونقلا عما سمعه الوفد من البابا فالموضوع “الآن ليس حقوق المسيحيين انما حقوق اللبنانيين وان مَن يساهم في تهجيير المسيحيين هم من يفتعلون المشاكل في لبنان”.

وفي السياق، أفادت معلومات الجديد انّ “البطريرك الراعي لم يرسل أي رسالة سلبية إلى الفاتيكان إنما نقل الحرص على تأليف حكومة اختصاصيين بما يتلاءم مع المبادرة الفرنسية ورؤية الرئيس الحريري”.

وكان قد استقبل قداسة البابا فرنسيس صباح اليوم، في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب وعقد معه اجتماعا تم خلاله التطرق الى العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان والدور الذي يمكن ان يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الازمات التي يمر بها، وفي ختام اللقاء قدم الرئيس الحريري للحبر الأعظم هدية تذكارية عبارة عن عمل فني بعنوان القديس جاورجيوس والتنين انجزه مسيحيون فلسطينيون من الجيل الثالث في كولومبيا .

في اطار الاجتماعات التي يعقدها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مع المسؤولين الفاتيكانيين التقى الرئيس الحريري في حاضرة الفاتيكان أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير تم خلاله التطرق الى القضايا الراهنة ذات الاهتمام الثنائي ، ومن المقرر ان يتحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين في اعقاب اللقاء.

هذا ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الحريري عند الثانية من بعد الظهر بتوقيت روما وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو وسيجري كذلك عند الساعة السادسة محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.