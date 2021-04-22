السلطة تتوجس من حصول موجة عنف في الانتخابات بالضفة

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية تستعد لتأمين الانتخابات من موجة عنف في الضفة ، في حال خسرت حماس في الانتخابات أو لن تقبل النتائج.









وأشارت مصادر أمنية فلسطينية لبيروت أوبزرفر أن الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات خاصة بالانتخابات تتعلق بالحفاظ على النظام أثناء الانتخابات وبعدها.

وبحسب هذه المصادر كثفت قوات الأمن من المراقبة بعد الأنشطة الأمنية غير القانونية وتخزين الأسلحة وأنشطة الاحتجاج المتوقعة. في مركز عمليات الإنفاذ والمراقبة هناك نشطاء من حماس في الضفة الغربية معروفون بأنهم مرتبطون بالحملة الانتخابية للحركة.