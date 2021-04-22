أسعار الإستهلاك ترتفع سنوياً 157,86% في آذار

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، في بيان أمس، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجّل ارتفاعاً بنسبة 8,33% مقارنة مع شهر شباط 2021، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات إرتفاعاً كما يلي:
– في محافظة بيروت بنسبة 7,21%.
– محافظة جبل لبنان وقدره 8,70%
– محافظة الشمال وقدره 7,75%
– محافظة البقاع وقدره 7,92%
– محافظة الجنوب وقدره 9,02%
– محافظة النبطية وقدره 8,81%
وأشارت الى أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2021 سجل ارتفاعاً بنسبة 157,86% مقارنة مع آذار 2020. كما سجّل تضخم الاسعار خلال الفصل الاول من هذه السنة نسبة 16,5%.