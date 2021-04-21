الرقابة الانتخابية… هل يمكن أن تكون معركة حماس السياسية في غزة؟

خاص – بيروت أوبزرفر

كيف ستكون الرقابة الانتخابية السياسية بالانتخابات؟









سؤال مهم ودقيق يحاول الكثيرين الإجابة عليه الان في الأراضي الفلسطينية ، خاصة مع إصرار حركة حماس على تنظيم الانتخابات في شهر مايو المقبل في قطاع غزة ، الأمر الذي يثير جانبا هاما بشأن موافقة الحركة على وجود مراقبين دوليين للاشراف على نزاهة الانتخابات في غزة.

والحاصل فلقد تزايدت أهمية هذا السؤال عقب بدء لجنة الانتخابات المركزية مؤخرا تدريب المراقبين على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله، أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار إطلاع ممثلي هيئات الرقابة المحلية المعتمدة على التفاصيل التي تهم عملهم، وتمكنهم من القيام بواجبهم بالرقابة على الانتخابات التشريعية 2021.

وتتزايد أهمية هذه الورش في ظل إعلان حماس أن نشطاء حماس وحدهم هم من يمكنهم تأمين مراكز الاقتراع ، دون وجود مراقبين دوليين ، كما هو مخطط في الضفة الغربية.

ويقول مصدر رفيع في لجنة الانتخابات إن هناك محادثات من أجل التفكير في طرق رقابة صارمة تضمن عدم تزوير النتائج المتعلقة بحركة حماس.