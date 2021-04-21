اتفاقية تعاون بين جامعة بيروت العربية ووزارة الصحة العامة لتأمين اللقاح

وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور عمرو جلال العدوي اتفاقية تعاون مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وعدد من الجامعات الخاصة في لبنان وممثل عن شركة فايزر ، بغية تأمين كمية من لقاحات فايزر لتلقيح الكادري التعليمي والإداري بالجامعة بهدف تأمين عودة سالمة للأساتذة والطلاب والموظفين قبل مطلع الخريف 2021.

وتنص الاتفاقية ان تحصل جامعة بيروت العربية على خمسة عشر ألفا (15000) لقاح على أن تحدد الجامعات مراكز تلقي اللقاحات وتشرف على الأعمال فيها، وتضع في تصرف وزارة الصحة العامة كل المعلومات بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إتمام عملية التلقيح عبر المنصة الخاصة بالوزارة، حيث يكون جميع المتلقين للقاح قد تسجلوا عبر المنصة، فيما تقع على الجامعات مسؤولية حفظ اللقاحات في أماكن مجهزة بهدف ضمان فاعليتها وجودتها.









وفي هذا الاطار أعلن رئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي عن ” أهمية التعاون بين المؤسسات لخدمة المجتمع في ظل الوباء الذي ينتشر بشكل كبير وبات الوضع الصحي والاجتماعي للإنسان في لبنان مهددا خصوصا ان المستشفيات قد وصلت الى قدرتها الاستيعابية القصوى، وأن العيادات الميدانية في الجامعة هي للمساهمة في مواجهة الفيروس والتي تقدم خدماتها مجانا للجميع من خلال فريق طبي وتمريضي من الجامعة بإشراف مركز الرعاية الصحية التابع لكلية الطب في الجامعة “.