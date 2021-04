رفعه قبل أن يدهسه القطار بلحظات.. فيديو يحبس الأنفاس لموظف ينقذ طفلاً من موت محقق بالهند

انتشر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان، الإثنين 19 أبريل/نيسان 2021، أظهر لقطات يهرع فيها موظف هندي بالسكة الحديد لإنقاذ حياة طفل سقط على القضيب، بينما يتجه القطار سريعاً نحوهما.

مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة، والذي نشرته وزارة السكة الحديد الهندية على منصة تويتر، أظهر أحد العاملين بمحطة فانغاني بمومباي وهو يهرع لإنقاذ الطفل، وأشادت وزارة السكك الحديدية في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر بعامل المحطة، واصفةً إياه بـ”السامري الصالح”، وفقاً لما نشرته شبكة CNN الأمريكية.

وأضافت: “في محطة فانغاني للسكك الحديدية المركزية، أنقذ مايور شيلخي، عامل تحويل سكك القطارات، حياة طفل في اللحظة المناسبة. لقد خاطر بحياته في سبيل إنقاذ حياة الطفل. تابعت قائلة: “ومن موقعنا هذا نشيد بشجاعته المثالية وتفانيه في أداء واجباته”.

A Good Samaritan:

At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.

We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) April 19, 2021